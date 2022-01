Verità sincerità e dogma

«Se Dio tenesse nella sua destra tutta la verità e nella sua sinistra il solo tendere alla verità con la condizione di errare eternamente smarrito e mi dicesse: – Scegli, io mi precipiterei con umiltà alla sua sinistra e direi: Padre, ho scelto; la pura verità è soltanto per te», si tratta dell’affermazione con la quale Gothgold Ephrasim Lessing presenta la sua convinzione che all’uomo sia preclusa la conoscenza della verità ontologicamente concepita, prerogativa di Dio, ma gli sia peculiare il tendere perennemente verso di lei. Da Platone a Kant, transitando attraverso tutto il pensiero cristiano e medioevale, possiamo riconoscere un “filo rosso”, così esplicito nell’affermazione di Lessing, che ha origine nell’approccio dualistico della filosofia parmenidea, “l’essere è il non essere non è”; prosegue nei fondamenti dualistici pitagorici per confermarsi nella logica aristotelica, “A è uguale ad A ed è diversa da tutto ciò che non è A”, diviene fondativo nella teologia cristiana nella dicotomia Bene Male, si celebra in forme diverse eppure comuni in Cartesio, Bacone fino a tutto il pensiero scientifico contemporaneo. La faccio breve: tutto il nostro pensiero sia etico che epistemologico parte da una certezza che non è una conquista ma un postulato: esiste una verità ontologicamente compiuta e compito e diritto peculiare dell’essere umano è ricercarla anche se, assisa com’è sulle ginocchia di Dio, ci sarà possibile comprenderla nella sua interezza solo nella vita ultraterrena, almeno per i credenti, mentre rimane il faro delle notti di ricerca per scettici e materialisti.

... » Leggi tutto