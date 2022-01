World League: il giovane Settebello cede con onore alla Serbia: 12 a 9

Recco. Bicampioni olimpici vincenti all’esordio nel girone C del gruppo europeo del torneo mondiale. Nonostante l’ambiente caldo con il pienone nell’impianto di Sabac (400 spettatori) e sette “esordienti” rispetto all’Olimpiade, il Settebello tiene testa per tre quarti gara ai supercampioni balcanici. Un ottimo Marziali con una quaterna si prende l’onore delle armi di fronte a Mandic (tris) e compagni che nella seconda parte addrizzano la mira con l’uomo in più e aumentano il divario in maniera decisiva. Ora bisogna battere la Slovacchia il prossimo 15 febbraio in casa, per trovare il passaggio del turno ed accedere alla fase finale europea dell’unico torneo mai vinto nella sconfinata bacheca azzurra.

