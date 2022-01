Covid, Gagliardi (Ci): «Favorevoli a scelte che servono a sconfiggere il virus»

Genova. «Coraggio Italia continuerà a sostenere la bontà di queste scelte perché riteniamo che solo così si potrà sconfiggere il virus. La scienza fornirà vaccini e cure sempre più efficaci, a noi la responsabilità di metterli a disposizione di tutti i cittadini e di porre in essere ogni iniziativa utile e necessaria per far vivere il Paese senza più nessuna sorta di limitazione per evitare di rimanere ostaggi della burocrazia invece che prigionieri del Covid». E’ quanto dichiara, intervenendo in aula alla Camera sul voto riguardante le misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, la deputata di Coraggio Italia, Manuela Gagliardi.

