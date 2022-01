Covid, Garibaldi (Pd): «A più di un mese dall’avvio della vaccinazione pediatrica la Liguria continua ad annaspare»

Genova. «Nonostante i proclami, i fatti smentiscono Toti: le vaccinazioni pediatriche in Liguria vanno a rilento. Siamo tra le ultime regioni d’Italia per numero di under 12 vaccinati, peggio di noi solo Piemonte, Marche e provincia autonoma di Bolzano. Soltanto il 16,32 per cento della platea ha ricevuto la prima dose», così dice il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi di fronte ai dati delle vaccinazioni under 12 in Liguria.

