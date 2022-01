Fondo dote sport, Tosi: «Al via il bando nato grazie a una proposta del M5s, boccata d’ossigeno per le società»

Genova. «Ci siamo: Filse ha pubblicato l’avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti in Liguria per contributi finalizzati allo svolgimento di attività sportive dei figli minori. La dotazione finanziaria del fondo regionale, pari a 595.000 euro, verrà dunque implementata da uno stanziamento pari a 205.000 euro derivante dal Fondo FSE per una disponibilità totale di 800.000 euro». Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, primo proponente della Pdl sottoscritta poi da tutti i gruppi dell’opposizione e confluita nella modifica al “Testo unico della normativa in materia di sport”.

