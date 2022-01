Imperia, al via il bando per l’istituzione del servizio ape calessino per il trasporto dei turisti

Imperia. Al via il bando per api calessino o similari come nuovo servizio turistico di Imperia con l’obiettivo di incrementare l’offerta di modi e itinerari per scoprire le bellezza della città. L’Amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola ha dato il via libera al bando, che andrà a breve in pubblicazione, per l’assegnazione di tre stalli sosta gratuiti ad un soggetto che presenti un progetto tecnico-illustrativo inerente un servizio di trasporto turistico con ape calessino o similare per coloro che vogliano scoprire Imperia. Ai fini del punteggio conteranno la qualità del mezzo (preferibilmente elettrico), del servizio, il progetto di itinerario e ovviamente la conoscenza della città e delle lingue straniere.

