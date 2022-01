Invalida dopo un incidente in Francia, giovane ventimigliese non può lavorare né chiedere disoccupazione: «Chiedo giustizia»

Ventimiglia. «La vita mi ha messo sempre a dura prova e ce l’ho sempre fatta, ma questa volta me l’ha combinata grossa.

Il 9 luglio del 2019, il destino mi ha catapultata in un’altra realtà. Un incidente stupido, una caduta stupida in scooter, quel martedì mattina avevo finito prima di lavorare e la mia direttrice ci aveva mandato a casa un po’ prima come premio (che a saperlo sarei rimasta anche tutto il giorno a lavoro), mentre tornavo a casa nella mia spensieratezza di quel giorno di piena estate ascoltavo la musica nella cuffietta e ad un certo punto mi sono ritrovata a terra. Inizia l’incubo».

