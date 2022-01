Parte il tour invernale “Surf the mountain 2.0” di Agenzia in Liguria

Genova. Parte ufficialmente il tour invernale “Surf the mountain 2.0” di Agenzia in Liguria per la promozione del territorio e di tutte le sue eccellenze, nelle maggiori località sciistiche italiane e straniere. L’evento roadshow organizzato da Agenzia, in collaborazione con Regione Liguria, vedrà la presenza della nostra regione in tutte le tappe del Vertical Winter Tour 2021 con uno stand dedicato in cui poter scoprire e vivere la Liguria.

Oltre alle mete italiane, sono previste anche alcune destinazioni estere nei mercati obiettivo per il turismo nel nostro territorio, dove è presente un turista attivo e sportivo, amante del lifestyle e del benessere. I paesi interessati sono, oltre l’Italia, Francia e Svizzera nelle quali la Liguria sarà protagonista grazie ad un allestimento ad hoc, col fine di invogliare i visitatori ad approfondire la conoscenza del nostro ricco territorio, delle sue infinite offerte e delle esperienze promosse da Agenzia in Liguria.

