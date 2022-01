Sanremo. A fronte di tre nuove perdite alla condotta adduttrice del Roja 1 manifestatesi nella notte Rivieracqua si trova a dover procedere con un nuovo intervento ad Imperia in via Angiolo Silvio Novaro nella tratta così detta “Incompiuta” ed a Diano Marina con due nuovi interventi in corrispondenza dei civ. 39/41 di via Villebone.

... » Leggi tutto