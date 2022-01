Sanremo, il project per l’efficientamento di scuole e uffici pubblici finisce al Tar

Sanremo. Maxi project financing per l’efficientamento energetico di scuole e uffici pubblici, l’operazione approvata di recente dalla giunta Biancheri finisce dritta al Tar. E’ stato notificato nelle scorse settimane il ricorso del raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle società Enel e Bosch per l’annullamento, previa sospensione, dell’aggiudicazione alla Siram Spa (gruppo Veolia) di un mega affidamento in concessione del valore di circa 24 milioni di euro in 15 anni.

