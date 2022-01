Scatta il Green pass obbligatorio da parrucchiere ed estetista. La parola ai professionisti

Sanremo. Da oggi, 20 gennaio, scatta l’estensione dell’obbligo di Green pass base se si va dal parrucchiere, dal barbiere o nei centri estetici. Cosa si intende per Green pass base? La certificazione ottenuta tramite vaccino, guarigione da Covid-19 o tampone negativo.

Se prima la certificazione era richiesta in primis agli operatori, ora è dovuta anche per i clienti. L’obbligatorietà, che era già prevista per ristorazione, strutture ricettive, manifestazioni ed impianti sportivi, da oggi riguarda anche le abitudini estetiche.

