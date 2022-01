Autostrada, per due weekend consecutivi chiude tratto A10: da Genova a Savona bisognerà passare da Masone o fare l’Aurelia

Genova. A partire da questa sera, per due weekend consecutivi scatterà la chiusura permanente della A10 verso Savona tra il bivio A10/A26 (escluso) e Arenzano. Per la precisione, come riportato da Ivg, la chiusura scatterà stasera alle 22 fino alle 6 di lunedì 24 gennaio, e poi la settimana successiva con gli stessi orari, dalle 22 del 28 gennaio fino alle 6 del 31 gennaio.

