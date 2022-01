Covid, il limbo dei lavoratori in quarantena “dimenticati” dall’Inps: ecco come comportarsi

Genova. Dal 1° gennaio i lavoratori in quarantena dopo essere stati a contatto con un positivo al coronavirus non hanno più diritto al riconoscimento del periodo di malattia da parte dell’Inps. E così anche in Liguria migliaia di dipendenti sono finiti in un limbo decisamente scomodo: da una parte non possono uscire di casa (e se lo facessero violerebbero una disposizione dell’autorità sanitaria), dall’altra – quando non ci sono le condizioni per attivare lo smart working – sono costretti a consumare giorni di ferie o permessi se non vogliono perdere intere giornate di retribuzione.

