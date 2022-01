Sampdoria, aspettando Godot… ops, Sensi

Genova. Mettiamoci una ‘pietra’ sopra e non pensiamoci più, cari tifosi sampdoriani… Inutile rimuginare se è stato Sensi, oppure l’Inter a fare marcia indietro, ormai è chiaro che questo matrimonio non s’ha da fare e se Osti non vuol vestire gli scomodi panni di Don Abbondio, l’uomo che dà del tu alla palla, da regalare al centrocampo di Giampaolo, dovrà cercarlo altrove, perché per quanto possa magari diventare nel tempo una bella sorpresa, difficile pensare che possa esserlo Jacob Aboosah, mediano ghanese pescato da Faggiano nell’Eurafrica F.C., il cui tesseramento è stato ufficializzato oggi dal sito della Lega Serie A. Si tratta di una scommessa da far prima testare a Tufano nella Primavera (campionato che riprenderà il 28 gennaio, a Lecce), magari assieme ai due giovani interisti, Simone Bonavita e Lorenzo Villa, delle cui voci in entrata, abbiamo già dato notizia e magari con l’aggiunta del romanista Giuseppe Simone, un attaccante del 2004. Per quanto riguarda, invece, un altro giovane, il centrocampista Mattia Vitale, è arrivata l’ufficializzazione del trasferimento alla Samp, da parte del team di Serie D, Santa Maria.

