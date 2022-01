Sanremo 2022, le cover infiammano i bookie: è testa a testa tra Elisa e la coppia Mahmood-Blanco

Sanremo. Tra revival anni Ottanta e Novanta, omaggi a indimenticabili artisti del passato e duetti a sorpresa, l’annuncio delle cover scelte dai cantanti in gara al Festival di Sanremo infiamma i bookmaker. Elisa – che canterà “What a feeling” di Irene Cara, dalla colonna sonora di “Flashdance” – raggiunge in cima alla lavagna del vincente di Stanleybet.it, a 5,50, la coppia Mahmood-Blanco, che punta su un grande classico come “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli.

