Varazze, la minoranza: “Lo spostamento del mercato manda in tilt il traffico e crea pericolo”

Varazze. “Lo spostamento del mercato settimanale ha imposto il divieto di transito e sosta nella zona di via Busci, piazza San Bartolomeo, via Arzocco, piazza Dante. Questa modifica della circolazione, non debitamente presidiata e segnalata da cartellonistica, crea situazioni di pericolosità”. Ne sono convinti i consiglieri comunali di “Varazze Domani” Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Bartolomeo Fazio, Giacomo Robello, Gianantonio Cerruti.

... » Leggi tutto