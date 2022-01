Caccia al tesoro nei vicoli di Genova, questa mattina premiazione dei partecipanti

Genova. Quanti sono gli ingredienti della farinata? E quelli del pesto? Cosa significa sciamadda? Dove si cuoceva il pandolce? Questi sono alcuni dei 21 enigmi che i partecipanti, suddivisi in squadre, alla Caccia al tesoro delle festività hanno dovuto risolvere per concludere il percorso, tracciato su una cartina ‘muta’, che ha attraversato gran parte dei caruggi facendo tappa in 7 piazze: De Ferrari, san Giorgio, Vigne, San Siro, piazza Don Gallo, del Ferro e piazza Sauli.

