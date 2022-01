Dalla farsa del Covid ai free vax, l’ultima giravolta del Movimento Imprese Italiane sulle note di Povia

Sanremo. «Governo criminale, il protocollo Speranza è il protocollo della morte». Sono pronti a lanciare la scalata al parlamento i militanti del Movimento Imprese Italiane, tornati in piazza Colombo, questo pomeriggio, per manifestare contro il green pass, in tutte le sue versioni in vigore. Al loro fianco il vincitore del Festival 2006 Giuseppe Povia. «Al Festival oggi non mi farebbero più entrare. Sono qui per contestare l’ennesimo decreto sbagliato, fatto da una minoranza senza il consenso del popolo , – ha spiegato il cantante -. Sanzionare chi non si vaccina o non rinnova la dose è un’estorsione che porta lo Stato a violare il suo stesso codice penale. Nel mio prossimo disco ci sarà un brano intitolato “Quale libertà”, dedicato ai giovani che hanno accettato una libertà che è più una prigione».

