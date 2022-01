Esternalizzazione del servizio di vaccinazioni presso il centro Hub di Taggia, Fp Cgil Imperia: «Scelta poco condivisibile»

Taggia. «Ennesima tegola che pesa sulle teste dei lavoratori e sulla popolazione della nostra provincia. Solo ieri mattina, come ormai usuale abitudine, abbiamo appreso dall’amministrazione dell’Asl1 Imperiese, la volontà di esternalizzare il servizio delle vaccinazioni presso il centro Hub di Taggia. Scriviamo abitudine perché abbiamo già visto, e già criticato, nei mesi scorsi la chiusura o lo spostamento di servizi quali Day Surgery di Bordighera, Nosocomio stesso di Bordighera, Chirurgia Vascolare Imperia, SPCR Imperia, Ostetricia e Ginecologia di Sanremo, Oncologia di Sanremo, ridimensionamento della Nefrologia, Medicina di Imperia, Urologia di Imperia, trasferimenti nella provincia di reparti come Oncologia, Ortopedia e tanti altri che probabilmente adesso ci sfuggono. Tardiva come sempre nelle informazioni, poco condivisibile nella gestione delle

comunicazioni del personale che in poche ore verrà ricollocato in altre sedi. Poco condivisibile come scelta, che leggiamo ancora una volta come una manovra di emergenza nel tentativo di recuperare forza lavoro, perdendo un servizio, e pagando per mantenerlo attivo. Si ricorda che tale servizio era ed è stato gestito dall’Asl con la collaborazione di altri enti, quale la Croce Verde, Croce Rossa, Protezione Civile ecc. e soprattutto con l’aiuto di personale volontario» – dicono Alessandro Petrini e Tiziano Tomatis di Fp Cgil Imperia.

... » Leggi tutto