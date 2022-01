Finanziamento ministeriale per riqualificazione di via Saponiera, Diano Domani: «Ne manca un tratto»

Diano Marina. «Il sindaco di Diano Marina, dietro ad apposita richiesta formulata dal nostro gruppo nell’ultimo consiglio comunale e reiterata nei giorni successivi, ha comunicato che il progetto tanto osannato in campagna elettorale della riqualificazione di via Saponiera, finanziato da un contributo ministeriale, è mancante del

tratto più importante, quello tra via Giaiette e via Ca’ Rossa. Un colpo di scena che se da un lato preoccupa perché non permetterà lo sviluppo del tratto di ex sedime ferroviario dal torrente Evigno al confine con San Bartolomeo, se non allungando i tempi e utilizzando soldi di bilancio dei dianesi (ma il progetto non risulta nel piano dei lavori pubblici), dall’altro denota una volta di più l’imbarazzante mediocrità di un’amministrazione e di un Sindaco assolutamente inadeguati alla responsabilità a cui sono chiamati» – fanno sapere Francesco Parrella, capogruppo Diano Domani, e Micaela Cavalleri, consigliere comunale di Diano Domani.

