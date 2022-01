Savona. “Non si può morire a diciott’anni, non si può morire a 18 anni di lavoro, non si può morire di lavoro”. Sono queste le parole della sezione savonese del Partito Democratico in merito al grave incidente avvenuto in Friuli Venezia Giulia in cui un ragazzo ha perso la vita durante l’ultimo giorno di stage.

