Pandemia, ospedali nella fase 3: weekend momento della verità per capire se Voltri resterà Covid free

Genova. Che si tratti di pazienti entrati per patologie legate al covid o per pazienti che sarebbero comunque stati ricoverati e sono risultati anche positivi al Covid, resta il fatto che a oggi la Liguria è sul filo tra la fascia gialla e la fascia arancione per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto. Superata da un pezzo la soglia del 30% per i posti in area medica e con un 1% di margine per quanto riguarda il 20% delle terapie intensive, per la seconda settimana consecutiva, vede Genova come il territorio con maggiore incidenza di ricoverati rispetto alla popolazione, superando quel ponente ligure che per mesi ha trascinato la corsa della pandemia.

... » Leggi tutto