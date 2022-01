Pesca, il consigliere regionale Muzio e il deputato Cassinelli (FI): “No al salasso sui canoni”

Liguria. “Siamo al fianco delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa nella battaglia per evitare l’innalzamento del canone di concessione da 500 a 2500 euro e oltre. Faremo la nostra parte in Parlamento e in Regione per non fare ricadere su queste associazioni senza scopo di lucro un autentico salasso che ne metterebbe a rischio la stessa sopravvivenza”. È quanto dichiarano i due esponenti di Forza Italia Roberto Cassinelli e il capogruppo in Regione Liguria Claudio Muzio, anche nella sua veste di presidente dell’associazione pesca ricreativa “Borgo Renà”.

