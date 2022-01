Sanremo, schiaccia per errore il cane dell’aggressore. Autista Rt linciato sui social

Sanremo. Autista della Riviera Trasporti viene aggredito da un pedone e, per evitare il degenero della lite, riparte, travolgendo, senza volerlo, il cane del suo aggressore. E’ quanto accaduto nella giornata di ieri in corso Marconi, intorno alle 13. Stando a quanto ricostruito, l’autista dell’Rt coinvolto nel fatto si trovava alla guida della corriera Sanremo-Ventimiglia, in direzione Ponente. Passata la fermata subito dopo l’incrocio di via Padre Semeria, si sarebbe accorto tardi in un passante, con al guinzaglio un cane di piccola taglia, in procinto di attraversare la strada.

... » Leggi tutto