Usb Pi Liguria: «Basta al dissolvimento della giustizia»

Genova. «Tra i soliti rulli di tamburi e suoni di tromba sta per decollare l’ennesima riforma della giustizia, spacciata per panacea, e sulla quale si gioca la credibilità del paese. In sostanza prende il via il famigerato Ufficio del Processo, venduto come una novità, peccato che sia datato 1998 e dato in pasto ai media come soluzione agli atavici ritardi dei tempi della Giustizia. In realtà fumo negli occhi: non ci credono neanche coloro che hanno lavorato restaurando un antico progetto tanto caro ad una parte della magistratura. Ma bisognava fare in fretta per avere i fondi europei e quindi quale occasione migliore per riciclare l’Ufficio del Processo, vero e proprio specchietto per le allodole? Si sa, non ci si può improvvisare manager o guardare lontano quando occorre coltivare il proprio orticello. E la USB P.I. – Giustizia è costretta a denunciare ancora una volta l’inadeguatezza di tutti coloro che gestiscono il Ministero e di un progetto che da subito getta le basi per il suo fallimento. Perché è difficile convincere, chi da oltre trent’anni vive “di pane e giustizia”, che per aumentare la produttività basterà dare avvio a questo Ufficio del Processo. Tutti sanno che i veri problemi della giustizia italiana sono legati alla atavica carenza di personale amministrativo» – afferma l’Usb Pi Liguria.

... » Leggi tutto