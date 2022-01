Autostrade, domenica difficile sulla A10 tra Savona e Genova: coda tra Arenzano e il bivio con la A26

Liguria. Continuano i disagi sulle autostrade liguri legati alla chiusura dell’autostrada A10 all’altezza del bivio con la A26, annunciata da Aspi e concordata con la Regione e con il ministero dei Trasporti, iniziata venerdì sera e prevista fino alle 6 di domani mattina. Una chiusura necessaria per i cantieri nella galleria Madonna delle Grazie II e per l’impossibilità, in quel punto dell’autostrada, di attuare una riduzione di corsia con scambio di carreggiata.

... » Leggi tutto