Il grido d’allarme delle pubbliche assistenze genovesi: “Mancano candidati al servizio civile”

Genova. Cercasi candidati per il servizio civile nelle pubbliche assistenze genovesi e liguri. A lanciare l’allarme è la Croce Bianca Genovese quando mancano solo tre giorni alla chiusura del bando nazionale per la selezione di 56.205 giovani da impiegare in Italia e all’estero. In Liguria i posti disponibili sono 447 divisi tra 85 sedi Anpas, ma al momento le domande presentate sarebbero appena un centinaio, un quarto rispetto alle necessità.

