Inventata in Liguria l’insulina “intelligente”: basterà un’iniezione al mese, cambierà la vita ai diabetici

Liguria. Una insulina “intelligente” in grado letteralmente di cambiare la vita a un paziente diabetico, oggi costretto a controllare la glicemia e ad assumere insulina più volte al giorno e in grado invece, in futuro, di condurre una vita normale con una sola iniezione ogni 15 giorni o addirittura una volta al mese, dimenticandosi tutto il resto. È lo scenario, oggi fantascientifico, che potrebbe diventare realtà nel giro di qualche anno grazie a un’invenzione nata a Genova dalla collaborazione tra il reparto di endocrinologia del policlinico San Martino di Genova e il laboratorio di nanotecnologie dell’Istituto italiano di tecnologia, con l’appoggio dell’università americana di Stanford.

