Toti: “Da domani accelerata sul vaccino ai bambini, al Gaslini 1.200 dosi a settimana”

Genova. “Dopo aver superato il 50% della popolazione over 12 vaccinata con la terza dose, da domani ci aspettiamo un’accelerazione anche nella fascia tra i 5 e gli 11 anni. In Liguria sono 15.568 i bambini che hanno già ricevuto almeno la prima dose su 22.885 prenotati, su una platea di 78mila utenti. L’ospedale pediatrico Gaslini sarà in grado di effettuare circa 1.200 vaccini a settimana così come in tutte le Asl non si registrano tempi di attesa“.

