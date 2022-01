Albenga, rubati un centinaio di carciofi in un’azienda agricola: “Un danno ingente”

Albenga. Nuovo furto di carciofi nel campo della Società Agricola Enrico & Lanzalaco ad Albenga in Regione Bagnoli. Un centinaio i capolini che sono stati tagliati e portati via. Una storia, purtroppo, già vista. Nel 2018 il furto fu ancora più grave. Il periodo sempre lo stesso, ovvero quello in cui i carciofi sono autentiche primizie e rappresentano un ricavo importante per le aziende produttrici.

