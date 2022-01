Oggi 43 anni dall’assassinio di Guido Rossa, il ricordo della politica: “Un esempio di cui oggi abbiamo bisogno”

Liguria. Era il 24 gennaio 1979 quando le Brigate Rosse uccisero Guido Rossa, operaio dell’Italsider di Genova. Operaio di origine veneta, nato nel 1934 a Cesiomaggiore, si trasferì sotto la Lanterna nel 1961 per lavorare all’Italsider venendo, l’anno seguente, eletto nel consiglio di fabbrica per la Fiom-Cgil. Iscritto al Partito Comunista Italiano, decise di denunciare un collega appartenente alle Brigate Rosse: per questo, la mattina del 24 gennaio un commando lo attese in strada mentre raggiungeva l’auto per andare al lavoro e gli sparò, uccidendolo.

