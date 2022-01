Dramma a Taggia, donna di 47 anni muore di Covid-19

Taggia. Nadia Di Virgilio, 47 anni, titolare di un negozio di abbigliamento ad Arma di Taggia, è morta oggi per le complicanze del Covid-19. La donna, sposata e madre di un ragazzino, era risultata positiva al Coronavirus il 4 gennaio scorso.

Arrivata in pronto soccorso in condizioni di salute già critiche, Di Virgilio ha rifiutato le cure, firmando anche un foglio in cui chiedeva di non ricevere trattamenti medici, convinta, fino alla fine, che il suo corpo potesse sconfiggere da solo il virus.

