Liguria, Gruppo Pd: «Il Piano Territoriale della Giunta Toti è completamente scollato dalla realtà»

Genova. «Il Piano Territoriale Regionale ha una visione miope e scollata dalla realtà della Liguria, a partire dall’entroterra, la cui rigenerazione, secondo la giunta, passa solo dall’edificazione di nuovi volumi, sia per quanto riguarda le attività agricole, sia per gli insediamenti di imprese innovative. Secondo una logica per cui: tolti i vincoli, tutto rifiorisce. La giunta pensa di poter risolvere il problema dello spopolamento e della crisi demografica dell’entroterra con un percorso che passa solo dall’occupazione di volumi e spazi vuoti, senza porsi il problema delle vere cause, che sono, in primis, la mancanza di servizi – come scuole, asili, ospedali – e di infrastrutture che agevolino i collegamenti», così dice il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno della Regione Liguria Luca Garibaldi relatore di minoranza per il Pd del Piano Territoriale Regionale presentato dalla Giunta.

... » Leggi tutto