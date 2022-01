Maxi controlli della polizia locale sulle strisce pedonali, 84 multe nel primo giorno

Genova. Sono 84 le sanzioni effettuate dalla polizia locale di Genova nel primo giorno di controlli intensivi agli attraversamenti pedonali che hanno visto l’impiego di numerosi agenti in borghese. È il primo bilancio del giro di vite ordinato dal comandante della polizia locale Gianluca Giurato per reprimere chi non si ferma a dare precedenza e contrastare così il ripetersi di incidenti che vedono coinvolti gli utenti più deboli della strada.

