Piano Territoriale Regionale, M5s: «Penalizzerà soprattutto entroterra e costa»

Genova. «Il limite del nuovo PTR è che si fonda su una legge urbanistica riformata dalla legge 6/2021, che tende a sostituire il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico con il Piano Territoriale Regionale in aree importanti del territorio della Liguria. La filosofia tra legge urbanistica riformata e nuovo PTR resta la solita: invece che considerare l’ambiente e il paesaggio e le norme che li tutelano come una risorsa, vengono presentati come un vincolo allo sviluppo». Lo ha dichiarato il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini nella relazione letta oggi in Aula.

... » Leggi tutto