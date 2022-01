A dicembre 2024 apre la nuova stazione Aeroporto-Erzelli e “trasloca” quella di Cornigliano

Genova. Sarà pronta a dicembre 2024 la nuova stazione ferroviaria di Genova Aeroporto-Erzelli che permetterà di raggiungere sia il Cristoforo Colombo sia il parco tecnologico con una monorotaia (non ancora finanziata) che fermerà a breve distanza dai treni regionali e metropolitani sulla linea Savona-Genova. Ad annunciarlo, mostrando il cronoprogramma dettagliato dei lavori, è stato Mario Grimaldi, responsabile dei grandi investimenti infrastrutturali della Liguria per Rfi, durante la commissione comunale convocata sul tema. Entro la stessa data dovrebbe essere attivata anche la fermata di Cornigliano Est all’altezza di via San Giovanni d’Acri, mentre l’attuale stazione di Cornigliano, 750 metri più a Ponente, verrà dismessa.

... » Leggi tutto