“Draghi vattene”, lunedì 31 gennaio manifestazione di protesta a Caricamento

Genova. Una manifestazione di protesta dal titolo “Draghi vattene, il nostro Pnrr è contenuto nella Costituzione” contro “il governo dei ricatti” è stata organizzata a Genova per il 31 gennaio. L’occasione sarebbe dovuta essere la visita del premier per illustrare i contenuti del piano nazionale di resilienza nell’ambito di un tour nelle principali città italiane. Da quanto si apprende il presidente del Consiglio non ci sarà, ma l’appuntamento dei contestatori è comunque confermato dalle 15.00 alle 18.00 in piazza Caricamento.

