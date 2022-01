Imperia, nuovo corso di “Management del turismo esperienziale e sostenibile” con CNA

Imperia. CNA Turismo e Commercio insieme alla fondazione ECIPA e Università Sapienza di Roma, per proseguire nella fitta rete di iniziative volte a fornire un sostegno concreto agli operatori del settore turistico, propone un nuovo ciclo di seminari di alta formazione manageriale. Il percorso a titolo “Management del turismo esperienziale e sostenibile” prenderà il via venerdì 28 gennaio e, interamente gratuito per gli associati CNA, proseguirà con altri quattro appuntamenti, sempre in modalità online della durata di 2 ore, dalle 10 alle 12.

