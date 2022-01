La Sanremese corsara cala il poker con il Bra

Sanremo. Ciak si gioca! Al quarto tentativo, dopo un rinvio per neve e due per Covid, va in scena finalmente allo stadio Bravi la sfida tra Bra e Sanremese, recupero della quindicesima di andata. Rispetto alla gara col Ticino mister Andreoletti recupera Bregliano e Valagussa e rilancia dal primo minuto Vita e Larotonda. Panchina per Giacchino, Gemignani e Scalzi. Tra le riserve figura anche il neo acquisto Dacosta, attaccante scuola Juve classe 2002 proveniente dalla Virtus Francavilla.

