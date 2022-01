Sanremo. La giovane sanremese Angelica Sara si mette in mostra alla 40esima edizione de “Les Petits As. Le Mondial Lacoste”, considerato il torneo di categoria under 14 più prestigioso a livello mondiale, in svolgimento sui campi in cemento indoor di Tarbes, in Francia, diventando la prima italiana che raggiunge il terzo turno al primo anno di partecipazione.

