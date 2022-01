“Lettere dalla quarantena”/1 – I genitori: “Basta tamponi, un incubo. E la Dad ibrida non funziona”

Savona. Quarantene che terminano e ricominciano, una dietro l’altra, man mano che qualcuno diventa positivo. Dad che non funzionano, tra orari ridotti, problemi di connessione e professori meno “smart” di altri. E così, questo 2022 per le famiglie che hanno figli in età scolare si sta trasformando in un vero e proprio incubo, con genitori costretti a ferie, permessi o a autentici salti mortali per far coesistere il lavoro con l’esigenza di seguire i propri figli bloccati in casa. E a vivere il disagio sono ormai davvero in tanti: le classi in quarantena in Liguria sono più di 1300.

... » Leggi tutto