Pista ciclabile in corso Italia, le aiuole centrali “sacrificate” per fare posto alla doppia corsia

Genova. Entrano nel vivo i lavori per la nuova pista ciclabile in corso Italia, un itinerario strutturato che prenderà il posto della controversa corsia gialla disegnata dal Comune nella primavera del 2020. E dopo i primi colpi di ruspa alle fioriere nella zona di San Giuliano, iniziano a sparire in questi giorni anche le aiuole centrali nel tratto tra corso Marconi e via Piave, con immancabili critiche e polemiche social sull’opportunità del restyling voluto dalla giunta Bucci e finanziato con 3 milioni di euro di fondi europei.

