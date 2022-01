Sanremo. «Quest’anno c’è il teatro pieno, non è come il 2020, ma sicuramente è un Festival della ripresa». Sono state queste le parole del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri a pochi giorni dalla partenza del 72° Festival di Sanremo, in programma dal 1° al 5 febbraio, intervistato dal programma “Non Stop News” di Rtl 102.5.

