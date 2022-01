Savona, Arecco all’attacco: “Nessun segno di vita dalla giunta Russo, noi in attesa di discutere dei progetti”

Savona. “Devo ammettere di essere stupito dalle modalità con cui sta operando la giunta del sindaco Russo. Dalla data delle elezioni vinte al ballottaggio nel mese di novembre ad oggi non ha dato alcun segno di vita. Leggiamo delle esternazioni del primo cittadino sui social e sui media, ma di concreto nulla, come se il Comune di Savona fosse privo della componente politica“. Con queste parole il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Massimo Arecco attacca la giunta targata Marco Russo che oggi, in occasione dei primi 100 giorni, ha fatto un primo bilancio.

