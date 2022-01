Ferrovia a monte e Aurelia Bis, Lorenzi (Civicamente Bordighera): «Grazie ai sindaci della zona intemelia per l’interessamento»

Bordighera. «Desideriamo dare riconoscimento alla gradita partecipazione dei sindaci all’incontro su “Ferrovia a Monte e Aurelia Bis nella zona Intemelia” tenutosi il 24 gennai per i Lunedì del Movimento Civico che organizziamo mensilmente a Bordighera. Dopo la presentazione dell’ingegnere Bessone, gli interventi del sindaco di Bordighera Ingenito, del sindaco di Camporosso Gibelli e del sindaco di Ventimiglia Scullino (il sindaco Biasi di Vallecrosia non ha potuto unirsi per motivi di salute) hanno tutti denunciato le gravi limitazioni della viabilità nell’estremo Ponente Ligure e i rischi di isolamento a cui l’attuale situazione ci espone. I sindaci hanno dichiarato esplicitamente la volontà di procedere uniti e in modo coordinato per far progredire l’iter di nuove soluzioni» – dice Mara Lorenzi per Civicamente Bordighera.

