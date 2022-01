Gestione Covid, lista Toti a Pd e M5S: “Speravamo che la minoranza lasciasse da parte le polemiche più sterili”

Liguria. “Sappiamo che sperare in un’opposizione produttiva e utile alla crescita di questa regione è ormai un esercizio vano e, infatti, abbiamo smesso di credere che questa dinamica possa verificarsi; però speravamo che la minoranza in Consiglio regionale fosse almeno così accorta da lasciar da parte le polemiche più sterili e inadeguate in un contesto storico in cui c’è da pensare al futuro dei cittadini liguri e non a cercare una visibilità promozionale basata su concetti triti e ritriti”. Lo dichiara il gruppo consiliare in Regione della Lista Toti Liguria.

