Pd di Sanremo: «Sabato 29 gennaio due iniziative legate al Giorno della Memoria»

Sanremo. Il Partito Democratico di Sanremo è lieto di comunicare alla cittadinanza due iniziative legate al Giorno della Memoria, realizzate in collaborazione con l’Anpi Sanremo e l’Aned Savona. Sabato 29 gennaio alle 15 è previsto un presidio antifascista presso il Forte di Santa Tecla. Emilio Ricci, vice-presidente nazionale Anpi, Simone Falco, presidente ANED Savona, Maurizio Caridi, segretario cittadino del Pd di Sanremo, Mario Parretta, segretario del circolo Pd di Sanremo, e Giancarlo Di Remigio, segretario del circolo Pd di Coldirodi, depositeranno un mazzo di fiori ai piedi del Monumento alla Resistenza per omaggiare i partigiani caduti per la libertà.

... » Leggi tutto