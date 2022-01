Peste suina, gli ‘Angeli dei boschi’ passeranno al setaccio parchi e monti genovesi per tracciare il virus

Genova. Le associazioni legate alle attività outdoor e i loro tesserati parteciperanno al monitoraggio attivo del territorio genovese alla ricerca di carcasse di cinghiali eventualmente contagiati dal virus della peste suina africana. L’attività volontaria sarà coordinata con gli uffici tecnici regionali che in questi giorni stanno guidando le squadre di cacciatori in perlustrazione nei boschi per cercare di avere un quadro più completo possibile sulla diffusione dell’epidemia.

