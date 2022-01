Rissa a Ventimiglia, denunciati tre giovani

Ventimiglia. Tre cittadini turchi, di 23, 25 e 27 anni, sono stati denunciati a piede libero per rissa aggravata.

I fatti sono accaduti lunedì scorso, a Ventimiglia, quando gli agenti della Polizia di Stato di Stato e i militari della Guardia di Finanza sono intervenuti in via Hanbury per sedare la rissa tra giovani stranieri.

Il rapido intervento ha immediatamente interrotto il violento parapiglia, con persone che tentavano di colpirsi a vicenda utilizzando bottiglie e altre armi improprie.

... » Leggi tutto