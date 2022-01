Sabato tornano le Arance della Salute per finanziare Airc e la ricerca sul cancro in Liguria

Genova. Fondazione Airc si conferma il motore della ricerca sul cancro in Italia ed annuncia l’investimento di oltre 136 milioni di euro nel 2022 per sostenere l’attività degli scienziati nella lotta al cancro. Una cifra importante resa possibile dalla generosità dei 4,5 milioni di donatori e dal lavoro dei 20mila volontari che scendono nelle piazze per promuovere le nostre campagne di raccolta fondi.

